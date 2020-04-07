У Києві під час посиленого карантину і заборон на прогулянки почали вигулювати курей

Так, в мережі засвітився новий «герой нашого часу». Молодий хлопець почав ранок не з кави, а з вигулу домашньої... курки. З нею він поважно пройшовся в найближчий супермаркет за хлібом. У популярному паблике з'явилися відповідні кадри, пише Politeka.

«Добрий ранок. На прогулянці», – підписали фото з незвичайним домашнім вихованцем.

Так, курка явно виявила непослух і почала вириватися. Хлопцеві довелося взяти на руки свого «тварини».

Зазначимо, що з 6 квітня в Києві та інших містах почали діяти нові правила карантину. Тепер дозволяється виходити на прогулянку тільки з собакою, а ходити в магазин не більше двох осіб, і з документами.

Нагадаємо, що вулиці Києва почали дезинфікувати нацгвардейцы на водомети.

У Києві військові тричі в тиждень мити центральні вулиці і площі з допомогою дезінфікуючих розчинів на водомети.

«З сьогоднішнього дня і до закінчення карантинних заходів в країні тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії будуть допомагати дезінфікувати центральні вулиці міста Києва», – повідомили у мережі.

Наголошується, що розчини цілком безпечні для людей і тварин. Подібні засоби використовують медики, а також вони є в промисловості і використовуються для знезаражування води в комунально-побутових господарствах.

Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".

Як повідомляла Politeka, Комаровський розкрив, коли і як закінчиться епідемія в Україні: "На превеликий жаль...".

Також Politeka писала, що посилення карантину в Україні, розкрито важливі деталі: що буде з магазинами, банками та школами.