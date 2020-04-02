У Києві більше десятка бригад швидкої допомоги пішли на самоізоляцію після контакту з хворими вірусом

Про це розповіла голова профспілки Центру екстреної медичної допомоги Києва Наталія Стахова.

Так, за один день надходить 50-60 викликів з підозрою на смертельний вірус від киян.

До початку епідемії і карантину у столиці працювали 170 бригад екстреної медичної допомоги. На сьогоднішній день ця кількість зменшилася, і стало в два рази менше, ніж необхідно для населення Києва.

«Повинна бути одна бригада на 10 000 жителів. Якщо порахувати, електронною оцінки населення, то у нас повинно бути 370 бригад, а за фактом до карантину було всього 170», – заявила Стахова.

Крім того, захисні засоби («эпидукладка»), яку видають нашим медикам, не відповідає стандартам ВООЗ. І незважаючи на це, лікарям доводиться обробляти 50-60 викликів з підозрою на китайський вірус в день. До цього додається близько 200 викликів пацієнтів, які захворіли на ГРВІ.

Нагадаємо, що у батьківських і вчительських чатах активно поширюється інформація про те, що карантин продовжено до 15 травня та скасовано Зовнішнє незалежне тестування.

У Міносвіти прокоментували ситуацію. На офіційній сторінці міністерства в соцмережі Фейсбук, цю інформацію назвали "фейком".

"Не відповідає дійсності, - зазначено в повідомленні відомства. - 2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата поки залишається незмінною. Якщо уряд прийме рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти".

Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.

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