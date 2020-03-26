У Києві різко зросла кількість інфікованих коронавірусом covid-19

Так, у Києві 26 березня збільшилася кількість хворих COVID-19. Про це розповів мер міста.

Тепер у столиці України 40 інфікованих смертельним вірусом. Станом на ранок 26 березня були підтверджені нові 6 випадків зараження в Державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Стало відомо, що захворіла одна жінка 35-ти років, і п'ятеро чоловіків у віці від 28 до 70-ти років. Четверо з них госпіталізовані в Олександрівську лікарню. Один -70-річний військовослужбовець потрапив у військовий госпіталь. І один хворий чоловік лікується на самоізоляції будинку.

Всього було протестовано 1437 киян. Зараз на перевірці знаходяться ще 30 підозр на коронавірус.

Також ми писали, що в Одесі кількість заражених коронавирусной інфекцією також продовжує зростати. Ще три нових випадки захворювання COVID-19 потвердили 25 березня. Таким чином, кількість хворих зросла до 4.

Таку інформацію надав губернатор Одеської області Максим Куций. За його словами, позитивні результати на COVID-19 надійшли на трьох одеситів: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно. Голова Одеської ОДА зазначив, що оперативні дані тестів надав лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Одесі.

Відомо, що першим хворим COVID-19 став 24-річний житель Одеської області, який прибув з США.

Він прилетів в Київ через Відень, а в Одесу приїхав на особистому автомобілі.

Чиновники заявили, що заражений коронавірусом молодий чоловік, який самовільно покинув лікарню півтора тижні тому, підписавши при цьому документ про самоізоляції і взяв всю відповідальність за наслідки на себе.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, з'явилася онлайн-карта поширення коронавіруса: що відбувається в Україні та світі.

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