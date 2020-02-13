Житель столиці помер у черзі в поліклініку, так як ні один лікар не зміг його врятувати

Інцидент стався в четвер вранці, 13 лютого, в центральній поліклініці Голосіївського району Києва. Про це Politeka.net стало відомо з повідомлення журналістки Олени Кагал в соцмережі Фейсбук, яка стала очевидцем трагедії.

За її словами, в черзі на прийом до лікаря стало погано 40-річному чоловікові. Нонсенс, але у всій поліклініці ніхто не зміг надати першу долікарську допомогу нещасному, а в аптеку за ліками бігали інші пацієнти з черги - навіть цього не виявилось в медиків.

"Швидка допомога" прибула через півгодини, але, на жаль, фахівцям залишилося лише констатувати смерть чоловіка.

"Через хвилину він синіє. На весь поверх, де, до речі, сидять кардіологи, не знайшлося жодного лікаря, який би міг надати першу допомогу. Не знайшлося і в усьому 11-поверховому будинку. Нікого. За ліками першої допомоги в аптеку бігали люди з черги. Швидку чекали 30 хвилин", - розказала очевидиця.

В кінці посту журналістка обурилася: "Що це б*я за реформа!"

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 в Україні стартує другий етап медреформи, який передбачає, що безкоштовними залишаться лише деякі з медичних послуг. Уряд включив у цей список лише екстрену допомогу і деякі послуги профільних лікарів. Це означає, що лише вони будуть покриватися за рахунок державного бюджету, тоді як за більшість послуг українцям доведеться платити самим.

Раніше ми повідомляли, в одній з київських поліклінік на 4-річну дитину впали важкі двері, які робітники демонтували і залишили стояти притуленими до стіни.

Інцидент стався в поліклініці на Виноградарі. Малюк прийшов з мамою на прийом до лікаря через вітрянку. Так як дитину важко утримати на одному місці, хлопчик пішов прогулятися по холу і знайшов кляті двері, які вирішив помацати. В результаті, у хлопчика перелом стегна.

Нагадаємо, неадекват влаштував переполох в метро Києва, відео ПП.

Як повідомляла Politeka, лікар з Києва на своєму прикладі розкрила жахи медреформи.

Також Politeka писала, що лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.