Працівники аеропорту Бориспіль розповіли, що роблять, аби коронавірус не потрапив в Україну через пасажирів
У Борисполі проводяться протиепідемічні заходи. Про це розповів генеральний директор міжнародного аеропорту Павло Рябікін, пише Обозреватель. Кадри опублікували в мережі на сторінці аеропорту в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами Рябікіна, коли з Китаю прилітає літак, перш за все, перевіряють самих пасажирів. Нікого не не випускають з літака, доки медики не проведуть опитування і не проконтролюють температуру. Якщо всі почуваються добре, то тільки тоді всіх випускають у звичайному режимі.
При цьому працівники аеропорту дотримуються особливих вимог, а саме, працюють у захисних масках і костюмах.
«Якщо хто-небудь з пасажирів заявив про симптоми респіраторного захворювання, то повітряне судно ставиться на карантинну стоянку. Після цього особа, яка поскаржилася на підвищену температуру, і люди, безпосередньо поруч з нею — це п’ять рядів до і п’ять рядів після — підлягають поміщенню в карантин на 14 діб», — запевнив Рябікін.
Гендирентор «Борисполю» додав, що після прибуття літаків із КНР проводиться санітарна обробка.
«Ми проводимо санітарну обробку як гейта, на який прибуло повітряне судно, так і всіх приміщень. Це додаткова процедура, яка проводиться, коли пасажири вже пройшли і до того, як вони виходять», — пояснив чоловік.
Транзитні рейси з країн Близького Сходу поки не перевіряють, але розпорядження поки не надходило.
Станом на сьогодні у світі 24562 людини, у яких підтвердили лікарі наявність коронавірусу. З них 24349 заражених у Китаї, з яких майже тисяча вже одужала. Відомо, що від коронавірусу померло вже 493 особи.
Нагадаємо, що кількість жертв смертельного коронавіруса зростає, а в госпіталях можна спостерігати сумну картину. Повідомляється, у Держкомітеті Китаю повідомили і сумні новини. З'ясувалося, що на поверхнях новий коронавірус може виживати до п'яти днів, а у хворих імунітет не з'являється після захворювання.
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