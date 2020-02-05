Працівники аеропорту Бориспіль розповіли, що роблять, аби коронавірус не потрапив в Україну через пасажирів

У Борисполі проводяться протиепідемічні заходи. Про це розповів генеральний директор міжнародного аеропорту Павло Рябікін, пише Обозреватель. Кадри опублікували в мережі на сторінці аеропорту в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами Рябікіна, коли з Китаю прилітає літак, перш за все, перевіряють самих пасажирів. Нікого не не випускають з літака, доки медики не проведуть опитування і не проконтролюють температуру. Якщо всі почуваються добре, то тільки тоді всіх випускають у звичайному режимі.

При цьому працівники аеропорту дотримуються особливих вимог, а саме, працюють у захисних масках і костюмах.

«Якщо хто-небудь з пасажирів заявив про симптоми респіраторного захворювання, то повітряне судно ставиться на карантинну стоянку. Після цього особа, яка поскаржилася на підвищену температуру, і люди, безпосередньо поруч з нею — це п’ять рядів до і п’ять рядів після — підлягають поміщенню в карантин на 14 діб», — запевнив Рябікін.

Гендирентор «Борисполю» додав, що після прибуття літаків із КНР проводиться санітарна обробка.

«Ми проводимо санітарну обробку як гейта, на який прибуло повітряне судно, так і всіх приміщень. Це додаткова процедура, яка проводиться, коли пасажири вже пройшли і до того, як вони виходять», — пояснив чоловік.

Транзитні рейси з країн Близького Сходу поки не перевіряють, але розпорядження поки не надходило.

Sanya МАУ вивезла пасажирів з Саньї Сьогодні МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья – Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні. Безпека пасажирів, членів екіпажу та персоналу партнерів є абсолютним пріоритетом для МАУ. Відповідно, авіакомпанія чітко дотримується рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу. Одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведене поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано. Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів. Gepostet von Fly UIA am Dienstag, 4. Februar 2020

Станом на сьогодні у світі 24562 людини, у яких підтвердили лікарі наявність коронавірусу. З них 24349 заражених у Китаї, з яких майже тисяча вже одужала. Відомо, що від коронавірусу померло вже 493 особи.

Нагадаємо, що кількість жертв смертельного коронавіруса зростає, а в госпіталях можна спостерігати сумну картину. Повідомляється, у Держкомітеті Китаю повідомили і сумні новини. З'ясувалося, що на поверхнях новий коронавірус може виживати до п'яти днів, а у хворих імунітет не з'являється після захворювання.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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