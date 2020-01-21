У Києві на грип і ГРВІ захворіли 9 176 осіб

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, порівняно з минулим тижнем кількість захворілих збільшилася на 35,2 %.

В основному хворіють діти: серед тих, хто підхопив вірус – 5 349 осіб. Значна частина хворих – школярі: 2 116 дітей.

У лікарні за минулий тиждень госпіталізовано 141 людини, з яких 115 дітей.

При цьому в КМДА запевнили, що показник захворюваності нижче епідпорогу на 59,5%.

З початку епідсезону від грипу в Києві прищепилися 50 734 людини.

Нещодавно ми писали, що в Україні розпочався сезон грипу. Тільки за останній тиждень захворіло близько 100 тис. чоловік.

Необхідно відразу ж звернутися в лікарню, як тільки з'явилися перші симптоми грипу – висока температура без кашлю, слабкість. Як правило, для лікування грипу виписують противірусні препарати, а також антибіотики, якщо є і бактеріальна інфекція. У середньому, лікування займає 7 днів, але багато пацієнтів кидають приймати препарати, як тільки відчувають полегшення.

«Не поспішайте закривати лікарняний і виходити на роботу або повертатися до навчання, як тільки вам стало легше. Адже організму треба ще час для відновлення. У середньому період реабілітації становить 3-5 днів», - зазначають у відомстві.

Крім цього медики радять протягом 2-3 днів приймати сорбенти, які допоможуть вивести з організму токсини. Необхідні також жовчогінні засоби, які підсилюють антитоксичну функцію печінки.

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