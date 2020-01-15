Київводоканал повідомляє, що перегляне тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік

У проекті, який переглянуть 24 січня, запропоновані наступні тарифи для Київводоканалу (без ПДВ):

а) на централізоване водопостачання:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 4,16 грн за 1 куб. м (зараз - 3,69 грн);

- споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 11,20 грн за 1 куб. м (зараз - 9,86 грн);

б) на централізоване водовідведення:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 2,44 грн за 1 куб. м (зараз - 2,41 грн);

- споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 7,85 грн за 1 куб. м (зараз - 7,49);

Тобто побутовим споживачам разом з ПДВ пропонують новий тариф на водопостачання - 13,44 грн за 1 куб. м, а на водовідведення - 9,42 грн за 1 куб. м.

Нагадаємо, НП сталася 13 січня, - в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрасу, окріп затопив нульовий поверх торгового центру. Постраждали люди і автомобілі, залишені на парковці. В одну з утворених ям потрапив автобус "Богдан" з пасажирами.

За інформацією прес-служби ДСНС Києва, кількість постраждалих зросла до 10. Трьом людям надали допомогу на місці, решту госпіталізували. З маршрутки, а також тролейбуса, який стояв поруч. З парової завіси, евакуювали 7 осіб.

У мережу потрапили кадри, як відвідувачі Ocean Plaza намагалися вибити вікна на першому поверсі, щоб врятуватися з затопленого окропом ТРЦ.

Один з учасників події у Фейсбуці подякував рятувальника, який на власних плечах виносив людей із затопленого приміщення. За словами Ігоря Гону, він і ще четверо осіб близько години рятувалися від окропу, піднявшись на тумбочки. До того часу вода піднялася на 5-10 см.

Міська влада прокоментувала інцидент і обіцяла компенсувати збитки водіїв, чиї авто постраждали біля Ocean Plaza.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", – заявив представник КМДА.

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарились окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що люди в Ocean Plaza кричали від болю, кількість постраждалих зросла.