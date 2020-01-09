В одному з районів української столиці сталося пограбування - на Троєщині підірвали банкомат «Ощадбанку»

Горе-злочинці – четверо, швидше за все, чоловіків у масках почали «успішно», але втекли, так і не взявши бажаних грошей. Про це повідомляє « Інформатор ».

Інцидент стався на вулиці Миколи Закревського, 93а. Намір пограбувати банкомат і вибух помітили очевидці:

«Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 02:45», - повідомили оперативники. За їх словами, зателефонував у поліцію випадковий свідок – чоловік був у магазині неподалік і побачив вибух, а потім – як четверо втікають з місця події.

Сам вибух стався усередині відділення «Ощадбанку»:

«Зловмисники намагалися підірвати банкомат, але заволодіти грошима їм вдалося. Після детонації відкрилася лише зовнішня кришка», - йдеться в матеріалі. У поліції також заявили, що сам сейф з бажаними грошима так і не відкрився. А камери відеоспостереження зняли горе-грабіжників.

Раніше повідомлялося про те, що народний депутат від президентської партії Кирило Нестеренко став жертвою пограбування.

За його словами, він приїхав до Харкова до родичів, однак візит закінчився для нього вельми плачевно.

Невідомі розбили скло машини матері нардепа і вкрали з неї документи та мобільний телефон.

«Машину обчистили вчора у другій половині дня. Я приїхав погостювати до родичів у Харків. Злодії розбили скло і вкрали мої документи: паспорт і документи на машину, а також телефон iPhone 6», - розповів Нестеренко.

Він зазначив, що момент пограбування зняли камери відеоспостереження, тому злодіїв можна буде впізнати. На кадрах було видно, що працювали два злочинця.

Нагадаємо, в центрі Києва на газоні оселився іноземний викладач, якого пограбували і побили.

Як повідомляла Politeka, пограбували ветерана АТО, який втратив обидві ноги на Донбасі.

Також Politeka писала, що замкнені у вогняній пастці українці благають про допомогу, серед “жертв” опинився нардеп.