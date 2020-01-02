Інцидент стався 1 січня на Контрактовій площі у столиці України

Як передає Politeka.net з посиланням на групу в соцмережі Фейсбук "Київ. Оперативний", п'яний чоловік зачепив два казана з гарячим напоєм. Глінтвейн пролився та ошпарив продавця, покупців і 7-річну дитину, яка проходила повз.

На місці розбиралися правоохоронці, які затримали дебошира. Поки залишається невідомо, випадково чи спеціально він перевернув чани.

"Сам чоловік все заперечує. Говорить «доведіть, робіть експертизу і взагалі документів на цей алкоголь немає», - йдеться в пості.

В цей час у мережі активно обговорюють те, що трапилося. Більшість упевнена, що покарати варто не тільки хулігана, але й власників кіоску, які не спромоглися убезпечити людей від можливості отримати опік.

"Дивно ,що до цього ніхто не обварився, натиснули , від жадібності всього і побільше. Це не столовка а місце де люди гуляють, а для цього місце вільне потрібно."

"Ці казанки дійсно стоять дуже "стрьомно". Тільки з Німеччини, там глінтвейн далеко від прилавка, всередині."

"Не треба було йому нічого доводити,треба було його в чан головою вмакнуть для профілактики"

"Після того,як купив цей шмурдяк сам хотів перевернути. Порошкова вода,заправлена низькоякісним спиртом, вилив..."

"А в цивілізованих країнах до відповідальності притягнули б і власників кіоску"

"Треш... В чому винні звичайні люди? Чого ж борець на себе всі не вилив."

"Коментарі до чого завгодно, тільки не про постраждалих дорослих і дитину.

Ось і всі цінності."

Раніше ми повідомляли, у Києві 1 січня відбулося масове побоїще біля метро. Так в 4.30 ранку на вулиці Великій Васильківській поблизу станції "Либідська" сталася бійка зі стріляниною. В результаті інциденту постраждало близько шести чоловік.

Відео бійки злили в мережу.

"На жаль, не всі вміють відпочивати нормально", - говорить автор ролика.

Нагадаємо, на Київщині чоловіка облили бензином і намагалися підпалити: мстилися за звільнення, фото.

Також Politeka писала, що вогонь охопив елітну багатоповерхівку у Києві: все в диму, кадри і подробиці НП