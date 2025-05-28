Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о законопроекте, который предусматривает отсоединение начальной школы от средней и старшей, а также предъявляет новые требования к лицеям, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Если коротко, законопроект №13120 предлагает просеять сеть лицеев через сито таких жестких условий, то есть 10-12 классы. Выполнить эти требования смогут далеко не все лицеи, а те, которые не смогут, государство просто не будет финансировать», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, главное требование – наполненность классов, и она одновременно самая тяжелая, поскольку многие женщины с детьми уехали из Украины из-за войны. Как рассказывает журналистка, сегодня закон позволяет открывать 10-12 классы, если есть по меньшей мере 5 учеников, законопроект же предлагает повысить эту планку до 24 учеников.

Кроме того, добавляет она, классов должно быть не менее 4 на параллели, сейчас требуется всего лишь 2 класса, поэтому в небольших общинах будет сложно найти в общей сложности 300 учеников, чтобы открыть 10-12-ые классы.

«Конечно, и о начальной школе не забыли, ее тоже хотят реформировать. В Украине не должно быть обычных для нас школ, где можно пойти с 1-го по 12-й класс. Старшую профильную школу отделяют и объединяют с базовой, это 5-9 классы, но ни при каких условиях она не может существовать вместе с начальной школой», - заключает Екатерина Котенкова.

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