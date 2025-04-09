Если вы ищете работу для пенсионеров в Киеве, столица предлагает множество вариантов с хорошей зарплатой.

Работа для пенсионеров в Киеве охватывает разные направления, от администрирования до продаж и водительских услуг, сообщает Politeka.

В столице появились новые вакансии, идеально подходящие для людей преклонных лет, переселенцев, а также тех, кто ищет стабильное место с человечными условиями труда.

1. Комендант в хостел с проживанием (Hotel Kiev, Деснянский район)

Предлагается полная занятость с бесплатным проживанием на месте. Обязанности – организация проживания гостей, контроль чистоты, ведение отчетности. Опыт не обязателен, главное — ответственность и опрятность. Зарплата – от 18 000 до 24 000 грн в месяц. Вакансия идеально подойдет для иногородних, переселенцев и людей пенсионного возраста.

2. Продавец в магазин "Здоровая Вода" (ул. Закревского, Троещина)

Открытие - 1 мая. Оплата – ежедневно, на старте 400 грн/смена, с возможностью увеличения. График - 2/2 с 9:00 до 21:00. Простой рабочий процесс по обслуживанию клиентов, не требующая физических усилий. Рассматриваются кандидаты по инвалидности и пожилые люди.

3. Водитель-пенсионер на Березняках (частичная занятость)

Ищут пунктуального водителя, проживающего рядом и имеющего опыт вождения авто с автоматом. Зарплата – 1 000–5 000 грн в зависимости от объема поездок. Отличный вариант для активных лиц, которые хотят немного подзаработать, не нагружая себя.

Если вы или ваши знакомые ищете легальную, стабильную и подходящую работу для пенсионеров в Киеве, эти варианты могут стать именно тем, что нужно.

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