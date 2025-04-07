Местных жителей предупреждают о новом графике маршруток в Киеве, стало известно об изменениях в апреле.

С 5 апреля 2025 года начал действовать новый график маршруток в Киеве , сообщает Politeka.

Как отмечают на сайте КП "Киевпасстранс", в рамках оптимизации транспортной сети города и в связи со строительством новых объектов метрополитена, часть схем движения будет изменена, что повлияет на пассажиров по всему городу.

Предусматривается новый путь автобуса №52, который будет обслуживать жителей Голосеевского района. Новая схема подразумевает движение автобусов от станции метро "Лыбидская" через Антоновича, бульвар Николая Михновского, площадь Демеевская, проспект Науки и ряд других улиц, что позволит обеспечить большее удобство для жителей.

Эти изменения, по словам представителей городского транспорта, должны увеличить доступность общественного транспорта в Голосеевском районе.

Кроме того, из-за закрытия части проспекта Европейского Союза в связи со строительством метро на Виноградарь, также планируются изменения в путях, которыми следует наземный транспорт. На период строительства (с 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года) движение будет ограничено, и для компенсации этого будут введены другие временные пути автобусов.

Например, №36ТР будет курсировать по "Ул. Северная – ул. Чернобыльская", а №102 продолжит двигаться через проспект Свободы, обходя участки с перекрытием. Пассажиров также попросят учитывать новый график маршруток в Киеве.

Изменятся также схемы следования №455 и №465, что обеспечит удобный доступ к большему количеству районов города. Городские власти обещают максимально сократить время на проведение ремонтных работ и извиняются за неудобства.

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