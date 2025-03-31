Пенсия в Украине для военнослужащих может быть пересмотрена после увольнения со службы.

Военные имеют право обратиться в Пенсионный фонд, если у них есть желание, чтобы их пенсия в Украине выросла, сообщает Политика.

Об этом говорится в статье 63 закона №2262-ХІІ. Согласно ей это позволяет учесть дополнительные годы службы, которые могут увеличить денежное обеспечение.

Согласно положениям закона, пенсия в Украине может перечисляться освободившимся из войска военнослужащим. Исключение составляет случай при потере кормильца. Для этого необходимо предоставить документы, содержащиеся в деле военного по месту его работы.

Для таких военных будет перечислена с учетом дополнительной выслуги, приобретенной во время призыва или контракта. Учитываются годы до момента увольнения. Это позволяет повысить размер выплат в случае дополнительной выслуги.

Важно, что даже если сумма денежного довольствия будет меньше предыдущей, военнослужащему будет выплачиваться большая сумма — та, которая была до призыва в особый период. Однако, если лицо получило звание после увольнения, его выплаты на основе этого изменяться не будет.

Чтобы подать заявление, у граждан есть два способа: дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ или лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

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