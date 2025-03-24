Пенсия в Украине предполагает, что военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий, могут претендовать на повышенные социальные выплаты.

Гражданские лица с инвалидностью получают другие виды помощи, к которым не причастна пенсия в Украине, пишет Политека.

Какие именно отличия существуют в том, как назначается пенсия в Украине в зависимости от статуса, объяснили адвокат Сергей Ланкин и эксперт ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в комментарии для УП.

Чтобы человек получил статус военной инвалидности, в заключении военно-врачебной комиссии должно быть четко указано, что травма или болезнь связаны с участием в боевых действиях. По словам адвоката Сергея Ланкина, если в документе нет соответствующей записи, человек не сможет претендовать на эти выплаты.

В таком случае возможно назначение общего денежного довольствия по инвалидности, которое не предусматривает дополнительных выплат и льгот. Эксперт ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун добавляет, что для подтверждения связи с военной службой можно инициировать повторную проверку в Центральной ВЛК.

Если военный считает, что в заключении ВЛК есть ошибка, он может подать жалобу и потребовать пересмотра решения. С 1 января 2025 г. процедура оценки функционирования человека, заменившая МСЭК, позволит более детально рассматривать каждый случай.

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