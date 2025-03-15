Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины должны являться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине продолжается, но не все граждане выполняют эти требования ТЦК, пишет Политека.

Сколько раз могут вызвать мужчину, который игнорирует повестки и что ему грозит в комментарии для РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко.

Эксерт отмечает, что не все откликаются, игнорируя законные требования государства. Как пояснил Дмитрий Кушнаренко, каждый такой документ является официальным и значит, что военнообязанный должен появиться в указанное время.

Мобилизация в Украине: какие санкции за нарушение требования

Игнорирование без уважительной причины является нарушением законодательства и влечет административную ответственность, в том числе штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Кроме того, такого человека могут объявить в розыск, что еще больше усложнит его положение.

По словам правозащитника, если мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК, она все равно остается в силе до того момента, пока военнообязанный не будет привлечен к ответственности или не состоится призыв в армию.

Важно заметить, что даже если нарушитель уплатил штраф за неявку, это не означает, что новый вызов в территориальный центр комплектования ему не пошлют. ТЦК имеет право посылать их независимо от того, заплатили ли вы уже.

Кроме того, в случае обнаружения изменений в персональных данных, которые человек не уведомил до сих пор, ТЦК имеет право направить ему новый вызов для уточнения данных.

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