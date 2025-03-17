Новый законопроект №12093, который был принят в первом чтении в январе 2025 года, предусматривает возможность уплаты штрафов без необходимости физически посещать ТЦК во время мобилизации в Украине, пишет Политека.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, нововведение позволит украинцам, нарушившим правила учета, уплачивать штрафные санкции из-за применения без похода в территориальный центр комплектования.

"Некоторые наши пользователи видят отметку о нарушении правил военного учета. Это очень важно, потому что раньше, когда не было программы "Резерв+", никто не имел возможности видеть, что такая отметка есть, сейчас такая возможность есть", - говорится в сообщении.

Теперь благодаря новому законопроекту граждане смогут самостоятельно выявлять нарушения и платить дистанционно в момент, когда мобилизация в Украине продолжается. Кроме того, проект закона предлагает возможность воспользоваться 50% скидкой на уплату штрафных санкций при выполнении процедуры через приложение.

Итак, согласно новым правилам, украинцы, не успевшие обновить свои данные в ТЦК или не смогли явиться на призыв, больше не будут вынуждены тратить время на визит в ТЦК для решения вопроса. Все необходимые действия можно будет выполнить в несколько кликов через приложение "Резерв+".

Также важно, что находящиеся за рубежом мужчины смогут беспрепятственно обновить свои данные и уплатить штраф дистанционно.

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