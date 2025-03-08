Пенсии в Киеве по данным статистики самые высокие в Украине.

С 1 марта 2025 года в Киеве и Украине в целом по плану проведена индексация пенсионных выплат, в результате чего пенсии увеличились на 10% от их текущего размера.

Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины, согласно которому общий объем расходов на пенсионное обеспечение в 2025 году составляет 908,2 млрд гривен, пишет Politeka.net.

В документе отмечается, что индексация затронула не только пенсионные выплаты, но и ежемесячные страховые выплаты, а также социальные пособия. Перерасчет проводился с применением коэффициента 1,10, что означает автоматическое увеличение сумм выплат на 10%.

Сколько пенсионеров и какие пенсии в Киеве:

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывается 10,3 миллиона пенсионеров, получающих выплаты от Пенсионного фонда. Средний размер пенсии на эту дату составил 5789,05 гривны, что на 403,8 гривны больше, чем год назад.

Наибольший средний размер пенсии зафиксирован в Киеве — 8017,65 гривны. В то же время самые низкие выплаты получают пенсионеры Тернопольской области, где средний размер пенсии составляет 4484,69 гривны.

В рамках дальнейшей пенсионной политики правительство продолжает работать над механизмами перерасчета выплат, а также рассматривает возможные дополнительные индексации в течение года. Основной целью является поддержка платежеспособности пенсионеров в условиях инфляции и роста цен.

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