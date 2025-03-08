Одна из клиенток ПриватБанка обратилась в соцсетях с вопросом, будет ли продлен срок действия ее карты, истекающей в июне 2025 года.

В ПриватБанке сообщили об особых условиях для платежных карт, срок действия которых истекает во время военного положения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook. В ПриватБанке разъяснили, что ждет клиентов в июне 2025 года.

Одна из клиенток ПриватБанка обратилась в соцсетях с вопросом, будет ли продлен срок действия ее карты, которая истекает в июне 2025 года, придется ли обращаться в отделение для перевыпуска.

"У меня действие карты истекает в июне 2025 года. Будет ли автоматически продлен срок действия карты в связи с военным положением и если да, то на какой срок?..." — говорится в обращении в соцсети.

В ПриватБанке объяснили, что на время военного положения все карты автоматически продлены на 30 месяцев. Это означает, что даже по истечении срока действия карта будет оставаться активной, и посещать отделения для ее замены не нужно.

Пользователи ПриватБанка смогут беспрепятственно:

оплачивать покупки через POS-терминалы в магазинах;

снимать наличные деньги в банкоматах;

совершать операции через приложение "Приват24" ;

; пополнять счет любым удобным способом.

Для безопасных онлайн-платежей клиенты могут создать Digital-карту или интернет-карту в Приват24 и перевести на нее средства. Также, при необходимости, ПриватБанк предлагает услугу доставки новой карты.

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