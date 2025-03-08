На начало июля 2022 года 4 миллиона украинцев стали внутренне перемещёнными лицами (ВПЛ), вынужденными покинуть свои дома из-за войны.
Это лишь одна из многочисленных сторон гуманитарного кризиса, с которым сталкивается Украина. Учитывая эти обстоятельства, особенно актуальным стало вопрос предоставления гуманитарной помощи, пишет Politeka.net.
Гуманитарная помощь в Киеве от государства.
Согласно действующим нормам, денежную помощь от государства могут получить несколько категорий граждан:
- Внутренне перемещённые лица (ВПЛ) — 2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на ребёнка или человека с инвалидностью.
- Собственники разрушенного или повреждённого имущества.
- Работодатели, которые устроили ВПЛ на работу в условиях войны — 6500 грн за каждого такого сотрудника.
Для получения этой помощи необходимо обращаться в органы власти, которые определяют соответствующие выплаты.
Гуманитарная помощь в Киеве от волонтеров.
Кроме государственных выплат, украинцы могут обратиться за гуманитарной помощью через платформу єДопомога, где благотворители предоставляют продукты питания, лекарства, средства гигиены и другие необходимые вещи. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и подать заявку, указав, какая помощь необходима. В заявке может быть несколько позиций. После того как ваша заявка будет выбрана благотворителем, вам предоставят электронный код или позвонят из контакт-центра.
Гуманитарная помощь в Киеве от международных организаций
На платформе єДопомога также можно получить финансовую гуманитарную помощь от международных организаций. Приоритет отдается наиболее уязвимым категориям населения, таким как люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи, одинокие матери и отцы, а также ВПЛ. Все заявки на помощь обрабатываются организациями в соответствии с их правилами.
Как получить гуманитарную помощь в Киеве от международных организаций?
Для этого нужно заполнить небольшую онлайн-форму на портале єДопомога. После этого вашу заявку передадут международным организациям, которые рассмотрят её и обработают.
Для подачи заявки на финансовую помощь необходимо иметь следующие документы:
- ФИО согласно идентификационному документу;
- РНОКПП (ИНН);
- паспорт гражданина Украины или ID-картка, свидетельство о рождении ребёнка;
- адреса зарегистрированного и фактического места жительства;
- номер телефона;
- IBAN (для выплаты помощи на счёт).
Также на портале єДопомога можно проверять статус вашей заявки.
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