Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить соответствующую справку и статус ВПЛ в Киеве.

Граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации, имеют право в Киеве получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и соответствующую справку.

Этот документ дает возможность получать государственную помощь и социальные услуги. Оформить статус ВПЛ в Киеве можно как онлайн, так и лично в органах соцзащиты в Киеве, пишет Politeka.net.

Кто имеет право на статус ВПЛ в Киеве

Внутренне перемещенными лицами признаются граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые законно проживают в стране, но были вынуждены покинуть свое постоянное место жительства из-за оккупации или боевых действий.

Получить статус могут переселенцы из территорий, включенных в перечень зон активных боевых действий или временно оккупированных регионов. Важно отметить, что этот список не является постоянным и периодически обновляется по согласованию с Министерством обороны Украины.

Оформить статус ВПЛ в Киеве можно двумя способами:

Онлайн через “Дію”.



В апреле 2024 года правительство обновило сервис для ВПЛ в приложении “Дія”, упростив процедуру оформления. Теперь подать заявку можно сразу для всей семьи. Для этого нужно:

Открыть обновленное приложение “Дія”.

Выбрать в сервисах пункт “Получить статус ВПЛ”.

Указать свое фактическое место проживания и подтвердить геолокацию.

Внести сведения о членах семьи.

Выбрать карту єПідтримка для получения финансовой помощи.

Указать необходимую помощь (медицинское обслуживание, образование, гуманитарная поддержка).

После обработки заявки справка появится среди цифровых документов в приложении.

Оформить статус ВПЛ в Киеве можно также офлайн в ЦНАП или отделе соцзащиты.

Если оформление через “Дію” невозможно, справку можно получить лично, обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или управление соцзащиты в Киеве. Для этого необходимо предоставить:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Документ, подтверждающий место проживания на территории, с которой человек переместился (военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы).

Обычно справку выдают в день обращения. Однако если отсутствуют документы, подтверждающие проживание на территории боевых действий или оккупации, рассмотрение заявки может занять до 15 рабочих дней.

Лица, находящиеся за границей или остающиеся на временно оккупированных территориях, не могут получить справку ВПЛ и соответствующую финансовую помощь.

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