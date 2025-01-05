Ощадбанк заявил, что установленные ограничения были необходимы из-за подозрения на поддельные документы и повышенные риски.

Женщина не смогла использовать средства на своем счете и приложении Ощадбанка из-за установленных ограничений – она не получила никакого предупреждения об этих ограничениях и обратилась в банк для выяснения причин.

Об этом идет речь в решении Красногвардейского районного суда Днепропетровска.

Однако сотрудники службы поддержки банка подтвердили наличие лимитов, но отказались объяснить их причины, посоветовав обратиться в отделение Ощадбанка для решения вопроса.

В июне 2024 года женщина подала жалобу по электронной почте Ощадбанка. В ходе видеоконференции она прошла несколько вопросов комиссии банка. Однако после попытки регистрации в системе Ощад 24/7 она получила уведомление о блокировке. Дальше обращение через чат-бот не дало результата.

Согласно информации банка, 8 апреля 2024 года он получил письмо от Национальной полиции и прокуратуры Донецкой области относительно досудебного расследования по делу мошенничества, связанного с получением пенсионных выплат на основании поддельных доверенностей.

Оказалось, что женщина была среди тех, чей счет попал под расследование. Впоследствии в телефонном разговоре она сообщила, что передала свою платежную карту третьему лицу для пользования, но не смогла предоставить информацию о недавних операциях, что свидетельствовало о ее незнании о движении средств по счету.

Ощадбанк заявил, что установленные ограничения были необходимы из-за подозрения на поддельные документы и повышенные риски. Согласно требованиям нормативных актов банк применил лимиты на операции для минимизации возможных финансовых рисков.

Однако суд принял решение в пользу женщины, обязав Ощадбанк возобновить обслуживание ее счета и карты, снять все ограничения и восстановить доступ к личному кабинету в системе Ощад 24/7.

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