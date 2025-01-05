Украинским водителям следует знать, что встреча с полицейскими на дороге часто связана с неприятностями, а иногда и со штрафами.

Однако не все понимают, за что можно получить штраф 17 тысяч гривен и лишиться прав в год. Адвокат Андрей Бурьянский рассказал в TikTok, за какие нарушения водитель может попасть под столь суровое наказание.

Он отметил, что причины остановки водителя могут быть разными, и опытные водители их знают. Но бывает, что при остановке полицейские указывают на признаки алкогольного или наркотического опьянения. С этого момента, по словам адвоката, начинается важный этап.

Алкоголь можно проверить с помощью устройства "драгер", однако, по утверждению Бурьянского, устройство имеет погрешности, в зависимости от температуры окружающей среды. Поэтому полицейские часто предлагают водителю проехать в медицинское учреждение для более точных анализов.

Адвокат отмечает, что отказываться от медицинского осмотра нельзя. Отказ автоматически воспринимается как подтверждение того, что водитель находится под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарственных средств. прав на год Поэтому, если водитель уверен в своей трезвости, лучше всего пройти медицинское обследование.

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