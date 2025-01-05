В 2025 году Налоговая служба Украины планирует провести 4,7 тысяч проверок бизнеса, сосредоточив внимание на предприятиях в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили аналитики Опендатабота. Во избежание рисков компаниям следует проверить прозрачность собственной денежной отчетности.
По информации Опендатабот, налоговики будут ежемесячно проверять около 400 предприятий, с пиком активности в октябре. Распределение запланированных проверок выглядит следующим образом:
- Юридические лица : 3 325 проверок (69,5%).
- ФЛПы : 1 028 проверок (21,5%).
- Проверки с акцентом на налоги (НДФЛ, военный сбор, ЕСВ): 266 бизнесов.
- Финансовые учреждения и нерезиденты : 167 проверок.
Налоговая сосредоточит внимание на трех регионах, получивших наибольшее количество запланированных проверок:
- Киев : 18% проверок.
- Одесская область : 12%.
- Днепропетровская область : 10%.
Среди бизнесов, подлежащих проверкам, выделяются три основных сектора:
- Оптовая торговля : 20,7% от общего количества проверок.
- Сельское хозяйство и охота : 15,1%.
- Производство пищевых продуктов : 6,2%.
План проверок указывает на усиленное внимание ключевых отраслей, формирующих бюджет страны. Для бизнесменов это сигнал активизировать работу над прозрачностью бухгалтерского учета и налоговой отчетности.
Эксперты рекомендуют следовать следующим советам:
- Проверьте бухгалтерию : Убедитесь в корректности ведения учета и своевременности уплаты налогов.
- Оформите документы надлежащим образом : Особенно касающиеся НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
- Подготовьте информацию для проверяющих : Обеспечьте доступ ко всем необходимым документам.
Соблюдение этих рекомендаций поможет свести к минимуму риски и пройти проверки с минимальными последствиями.
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