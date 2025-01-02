Это решение, как отмечают члены правительства, направлено на выполнение рекомендаций Европейской комиссии в рамках движения Украины к евроинтеграции.

Правительство возобновляет государственный рыночный надзор за непродовольственной продукцией, который был приостановлен из-за военного положения.

Это решение предусматривает возврат проверок и введение штрафов, которые за серьезные нарушения могут достигать 102 тысяч гривен.

Кабинет Министров Украины принял возобновление контроля во всех сферах рыночного надзора за непродовольственной продукцией. Изменения внесены в постановление №303 от 13 марта 2022 года, а постановление №550 от 3 мая 2022 года, временно прекращавшее проверки, утратило силу.

Это решение, как отмечают члены правительства, направлено на выполнение рекомендаций Европейской комиссии в рамках движения Украины к евроинтеграции.

Восстановление государственного рыночного надзора предусматривает следующие меры:

проверку характеристик продукции, отбор образцов и проведение экспертиз;

введение ограничений, включая изъятие опасной продукции из обращения, запрещение ее продажи или отзыва.

Член Комитета Верховной Рады по налоговой политике Нина Южанина сообщила о новых штрафах, которые могут налагаться по результатам проверок:

34 тысячи гривен – за нарушение условий хранения, что сделало продукцию опасной;

102 тысячи гривен – за введение в обращение продукции, представляющей серьезный риск;

до 170 тысяч гривен – за препятствование проверкам или невыполнение установленных ограничений.

Ожидается, что новые правила начнут действовать с начала 2025 г., хотя точная дата внедрения еще не объявлена.

Источник: Судебно-юридическая газета.

Последние новости Украины:

Удар по карманам: украинцам хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа, названы суммы.

Распространенная ошибка грозит украинцам штрафом: полицейские тщательно отслеживают.

В Украине введены новые штрафы: известно, за какие нарушения придется заплатить почти 5 тысяч.