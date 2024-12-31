Участники группы извинились перед военными, для которых проводился сбор, а также теми, кто поддержал инициативу.

Руководитель группы "Тернопольские ходаки" Михаил Емельянович Полюга обвиняется в присвоении 130 тысяч гривен, собранных для армии.

Об этом сообщили другие члены группы на официальной странице коллектива в Facebook.

"В июле 2024 года наша группа объявила сбор средств на автомобиль для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени Романа Великого. За это время благодаря вашей поддержке для наших Защитников удалось собрать почти 130 000 грн. Мы искренне благодарим каждого, кто присоединился к этой важной дела. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что не сможем реализовать это. инициативу, поскольку наш художественный руководитель Михаил Емельянович Полюга отказывается давать собранные средства для бойцов», – говорится в сообщении.

Участники группы извинились перед военными, для которых проводился сбор, а также теми, кто поддержал инициативу на благотворительных концертах. Группа объявила о поиске нового художественного руководителя для замены Полюги.

Из комментариев под постом стало известно, что Полюга не раз попадал в скандальные ситуации. В комментариях пишут, что мужчина не впервые присваивает себе чужие средства и даже обвиняет в том, что он украл название группы у детского ансамбля.

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