Государственный ПриватБанк ввел новую услугу автоматического обмена валют через АТМ-Recycler.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке .

Теперь клиенты ПриватБанка могут обменять наличные доллары или евро на гривне без зачисления на карту. В то же время, существует лимит на одну операцию: до 1 000 долларов или евро.

Особенности услуги

После обмена клиент получает гривны наличными.

Комиссия за операцию не взимается.

Используется актуальный наличный курс ПриватБанка.

Остальные до 100 гривен могут быть зачислены на карточку или мобильный счет.

Для удобства пользователей на сайте ПриватБанка доступна карта устройств, поддерживающих эту функцию. Чтобы найти нужный банкомат, нужно выбрать опции "Банкоматы" → "Прием наличными пачкой".

По словам Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, в январе 2025 года значительных колебаний валютного рынка не ожидается, несмотря на вызовы в сфере энергетики, военной ситуации и геополитики.

Официальный курс доллара, по прогнозам, останется в пределах 42-42,3 грн/доллар.

Возможен незначительный рост курса на 0,5–1% в течение месяца.

В целом же, отметил он, в январе наблюдается сезонное уменьшение активности на рынке – бюджетные расходы сокращаются. Поэтому ожидается, что объем валютных интервенций "будет ниже, чем, например, в начале декабря".

Последние новости Украины:

ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

ПриватБанка не выдал деньги, но списал их: банкомат выключился при отключении электричества.