При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры и Каменской окружной прокуратуры правоохранители задержали украинку.

Экс-бухгалтер на Днепропетровщине уведомлен о подозрении в незаконном завышении своей заработной платы, что повлекло убытки на сумму 1,5 миллиона гривен.

Подробности коррупционной схемы сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры и Каменской окружной прокуратуры правоохранители выдвинули подозрение бывшему главному бухгалтеру одного из ФЛП города Каменское.

Ей инкриминируют присвоение чужого имущества через злоупотребление служебным положением, подделку документов для перевода средств и их использование, а также отмывание имущества, полученного преступным путем (статьи 191, 200, 209 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемая в течение четырех лет незаконно завышала свою заработную плату, вводя ложные данные в систему Интернет-банкинга, на основе которых начислялись средства.

Благодаря таким действиям она нанесла местному предпринимателю ущерб на сумму почти 1,5 миллиона гривен.

Досудебное расследование по делу ведут следователи Каменского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке из-за обвинительного приговора суда.

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