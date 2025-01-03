Хотя часть ограничений была ослаблена, некоторые из них остаются в силе и по сей день.

На декабрь 2024 года в Украине действуют следующие ограничения: в кассах банков с одного счета можно снять до 100 тысяч гривен в день. Остальные ограничения касаются банкоматов. Лимит на снятие наличных из-за них составляет до 50 тысяч гривен в сутки, в зависимости от лимита, установленного на карте. Таким образом, за день можно снять до 100 тысяч гривен – 50 тысяч в банкомате и 50 тысяч в кассе.

Кроме этого, в Украине разные банки имеют свои лимиты на снятие наличных денег. Например: Укрэксимбанк позволяет снять до 25 тысяч гривен за одну операцию, без ограничений по количеству сделок в день. У Укргазбанка самые низкие лимиты — 5 тысяч гривен за одну операцию и максимум 20 тысяч в сутки. ПриватБанк и Сбербанк позволяют снять до 20 тысяч гривен в сутки, причем ПриватБанк имеет лимит в 20 тысяч гривен с повторными операциями каждые 3 часа.

Райффайзен Банк, ПУМБ, Универсал Банк и другие банки должны лимиты до 20 тысяч гривен в сутки. Для некоторых банков, таких как ОТП Банк или Южный, есть ограничения в 10 тысяч гривен за одну операцию.

Кроме банковских отделений и банкоматов, снять наличные можно в магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях. Для этого нужно рассчитаться картой за товар и попросить кассира выдать наличные деньги. Сети АТБ, Сильпо, FOZZY, VARUS позволяют снять до 6 тысяч гривен за одну операцию. В сетях Сим23 и EVA доступно снятие до 2 тысяч гривен. Сети ОККО и WOG позволяют снять до 6 тысяч гривен, в то время как у Укрнафты есть лимит в 5 тысяч гривен, а БРСМ-Нефть — только до 500 гривен.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.