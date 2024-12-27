Цены на молоко и молочные изделия зависят от уровня надоев, которые в зимний период традиционно ниже летом.

Цены на молочные продукты в Украине продолжают расти, что явилось заметной тенденцией на рынке.

За период с сентября по декабрь этого года больше всего подорожало масло — с 70-80 гривен до 100 гривен, рассказывает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в интервью 24 каналу.

Основными факторами, способствовавшими удорожанию молочной продукции, является рост цен на молокосырье и снижение объемов предложения молока на рынке. Сокращение производства молока явилось следствием уменьшения поголовья коров в хозяйствах, что, в частности, было вызвано последствиями военных действий. Кроме того, рост затрат на производство молока из-за удорожания кормов и ресурсов привел к увеличению себестоимости продукции.

Аналитики прогнозируют, что цены на молоко и молочные изделия зависят от уровня надоев, которые в зимний период традиционно ниже летом.

Не обошлось без удорожания и других продуктов. Также куриные яйца подорожали в осенне-зимний период из-за дополнительных расходов на обогрев и освещение птиц. Ожидается, что стоимость яиц стабилизируется весной, когда увеличится предложение.

Также Politeka писала о том, что цены на мясо в Украине, как и многие другие продукты, традиционно повышаются перед праздниками, но уже после Нового года они вернутся к привычному уровню.

Последние новости Украины:

Ограничения уже действуют: НБУ изменил валютные правила для украинцев, список нововведений.

Удешевление не стоит ожидать: в НБУ назвали продукты, на которые поднимутся цены уже в ближайшее время.

Нацбанк выводит из обращения украинские монеты: изымут копейки разных номиналов.