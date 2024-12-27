Законопроект направлен на усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права.

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №12353 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации".

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Этот законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Его цель – повышение эффективности государственной политики в сфере организации эвакуации населения, в частности, по урегулированию вопроса принудительной эвакуации детей.

Основные положения законопроекта:

Изменения в Кодекс гражданской защиты Украины : Урегулирование механизмов принудительной эвакуации детей из районов боевых действий, зон вооруженных конфликтов и близлежащих территорий.

Уточнение полномочий органов государственной власти в процессе эвакуационных мероприятий.

Устранение пробелов в законодательстве по запрету или ограничению въезда, пребыванию в населенных пунктах, из которых осуществляется обязательная эвакуация. Изменения в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» : Уточнение мер правового режима военного положения, касающихся гражданской защиты в особый период. Изменения в Семейный кодекс Украины и Закон «Об охране детства» : Введение обязанности родителей (или заменяющих их лиц) обеспечивать безопасные условия проживания детей во время военного положения.

Обязательство выполнять решения военных администраций по принудительной эвакуации детей.

Уточнение прав, обязанностей и ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка.

Кроме того, Кабинет Министров подал еще один законопроект №12354 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение требований особого правового режима – военного положения».

Основные положения законопроекта №12354:

Введение новой статьи 210-2 в Кодекс об административных правонарушениях : Установление административной ответственности за нарушение требований правового режима военного положения, в частности: Въезд, пребывание в населенных пунктах, из которых производится обязательная эвакуация, без специальных пропусков или удостоверений. Нарушение комендантского часа.

Изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях : Предоставление полиции права на административное задержание лиц, нарушающих требования правового режима.

Эти законопроекты должны обеспечить более четкое регулирование эвакуационных мероприятий и усилить ответственность за несоблюдение требований военного положения.

Последние новости Украины:

Удар по карманам: украинцам хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа, названы суммы.

Распространенная ошибка грозит украинцам штрафом: полицейские тщательно отслеживают.

В Украине введены новые штрафы: известно, за какие нарушения придется заплатить почти 5 тысяч.