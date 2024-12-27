Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №12353 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации".
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Этот законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Его цель – повышение эффективности государственной политики в сфере организации эвакуации населения, в частности, по урегулированию вопроса принудительной эвакуации детей.
Основные положения законопроекта:
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Изменения в Кодекс гражданской защиты Украины :
- Урегулирование механизмов принудительной эвакуации детей из районов боевых действий, зон вооруженных конфликтов и близлежащих территорий.
- Уточнение полномочий органов государственной власти в процессе эвакуационных мероприятий.
- Устранение пробелов в законодательстве по запрету или ограничению въезда, пребыванию в населенных пунктах, из которых осуществляется обязательная эвакуация.
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Изменения в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» :
- Уточнение мер правового режима военного положения, касающихся гражданской защиты в особый период.
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Изменения в Семейный кодекс Украины и Закон «Об охране детства» :
- Введение обязанности родителей (или заменяющих их лиц) обеспечивать безопасные условия проживания детей во время военного положения.
- Обязательство выполнять решения военных администраций по принудительной эвакуации детей.
- Уточнение прав, обязанностей и ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка.
Кроме того, Кабинет Министров подал еще один законопроект №12354 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение требований особого правового режима – военного положения».
Основные положения законопроекта №12354:
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Введение новой статьи 210-2 в Кодекс об административных правонарушениях :
- Установление административной ответственности за нарушение требований правового режима военного положения, в частности:
- Въезд, пребывание в населенных пунктах, из которых производится обязательная эвакуация, без специальных пропусков или удостоверений.
- Нарушение комендантского часа.
- Установление административной ответственности за нарушение требований правового режима военного положения, в частности:
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Изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях :
- Предоставление полиции права на административное задержание лиц, нарушающих требования правового режима.
Эти законопроекты должны обеспечить более четкое регулирование эвакуационных мероприятий и усилить ответственность за несоблюдение требований военного положения.
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