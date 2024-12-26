Общая сумма компенсации составляет 251 тыс. грн, из которых 194 тыс. грн – это его денежное довольствие.

В Прикарпатье суд обязал отчисленного курсанта компенсировать университету 251 тысячу гривен.

Ивано-Франковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковского национального университета Воздушных сил Ивана Кожедуба, постановив , что отчисленный курсант должен вернуть указанную сумму. Эти средства были израсходованы на его содержание во время учебы в университете.

Как говорится в решении суда, опубликованном в декабре 2024 года, представитель харьковского университета отметил, что Владислав К. учился в учебном заведении с августа 2022 по июнь 2024 года. Однако из-за досрочного расторжения контракта курсант должен возместить расходы по своему обучению согласно условиям заключенного договора. Общая сумма компенсации составляет 251 тыс. грн, из которых 194 тыс. грн – это его денежное довольствие.

Владислав К. добровольно не возместил указанную сумму, ставшую основанием для подачи иска в суд. Рассмотрение дела провела судья Надежда Никитин, которая изучила все материалы дела и аргументы. Курсант не подал отзыв на иск, и, как стало известно, сегодня он проходит службу в одной из воинских частей.

Суд принял решение о том, чтобы удовлетворить иск университета и обязал отчисленного курсанта выплатить 251 тысячу гривен. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом