Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева, а также всех других городов-миллионников, "Слуги народа" на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина

Об этом заявил журналист, экс-нардеп и общественный деятель Игорь Луценко на своей странице в Facebook.



"Наконец Слуги учудили то, что я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также ВСЕХ городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина", - написал Луценко.



По словам Луценко, такое постановление - удар не только по легитимности местной власти, но и вообще по ее способности работать. Как отмечает Луценко, дело в том, что статья 42 закона «О местном самоуправлении в Украине» предусматривает, что как только изберут новую местную раду, старый председатель должен идти, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.



"Конечно, Слугам это выгодно - в новых советах они в основном получат больше, чем сейчас, и при отсутствии легитимного городского головы они на определенный процент будут чувствовать себя сильнее. Но если не будет мэра, а будет только рада и секретарь, исполняющий обязанности мэра – представьте, какой хаос наступит на местах", - резюмирует Луценко.



Также, В дополнение к посту Игорь Луценко добавил совместное фото депутата от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко, которая зарегистрировала постановление и автора постановления.