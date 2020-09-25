По состоянию на утро, 25 сентября, китайским вирусом в Киеве заразились еще 380 человек

Об этом, ссылаясь на данные системы мониторинга COVID-19 СНБО Украины, информирует Politeka.

С начала пандемии коронавирусом заболели 21045 жителей столицы.

С начала пандемии в столице выздоровели 6255 человек (106 – за последние сутки), скончались – 342 заболевших (девять за сутки).

Что касается Киевщины, то в регионе с начала пандемии зафиксировано 8430 случаев коронавируса. За последние сутки заболели еще 144 человека. Выздоровели с начала эпидемии 5175 человек (67 за последние сутки), скончались – 170 человек (пятеро за сутки).

Politeka писала о том, что "Укрзализныця" отменила остановки 11 поездов дальнего следования по Луцку и Тернополю в связи с усилением карантинных мер. Как сообщили в министерстве инфраструктуры, поезда на территориях, где отмечена "красная" зона опасности, будут останавливаться только в случае высадки пассажиров.

"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - заявили в министерстве.

Чиновники решили показать список стран-членов Всемирной организации здравоохранения, которые попали в «красную» и «зеленую» карантинную зоны. В первую были отнесены страны, в которых показатель заражения китайским вирусом превысил сто случаев на сто тысяч населения за последние 14 дней.

Украина оказалась на грани «зеленой» зоны. Показатель заражения у нас сейчас на уровне 99,8 случаев. При этом обратно в нее вернулась Хорватия (81,1 случай), а «выпала» Чехия – 143,3 случая заражения. Абсолютным «лидером» списка является Израиль. Там показатель заражения находится на уровне в 577,9 человек. Немного меньше у Бахрейна – 560,8 случаев.

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