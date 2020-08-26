Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» уверен, что каждый мэр должен представлять свою стратегию развития города на ближайшие 5 лет

Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью телеканалу 112.

«У меня есть предложение на общегосударственном уровне запретить мэрам городов и городским советам в последние шесть месяцев каденции проводить инфраструктурные изменения. Бюджеты выделяются каждый год. Города должны развиваться поступательно каждый год, а не по принципу, чтобы сохранить власть давайте замучаем людей в течении пяти лет, награбим деньги, чтобы потом выдавать бабушкам тушёнкой или гречкой, а заодно покрасить пару мостов. В начале каденции любого мэра или руководителя страны мы должны получить от них четкое видение того, что будет сделано со страной или городом за 5 лет, сколько мостов должно быть построено, сколько станций метро. Кто знает, сколько станций метро построено при сегодняшнем мэре столицы? Ноль», – сказал Пальчевский.

Общественный деятель считает, что в Киеве необходимо построить 12 новых станций метро и ликвидировать разворовывание бюджетных средств.

«На сегодняшний момент, команда профессионалов, с которой я работаю, мы определили двенадцать станций метро, которые должны быть построены в Киеве. Нужно понимать, что Киев – город большой и его бюджет составляет почти два миллиарда долларов, из которых таинственным образом исчезает около 25-30%. Эти деньги оседают в карманах чиновников различного ранга», – заявил Андрей Пальчевский, добавив, что вернувшие коррупционные средства можно было бы использовать на строительство инфраструктурных объектов.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Ранее он заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик, в рамках своей инициативы, уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.