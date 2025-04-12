В Україні постійно з'являються чимало варіантів для студентів та пенсіонерів, знайдеться також цікава робота в Києві, повідомляє Politeka.net.
Оголошення з'явились на сайті з пошуку вакансій.
Наприклад, є вакансія оператора call-центру, який отримує 20 000 – 30 000 грн.
У компанії обіцяють навчити студентів та пенсіонерів з 0, та платити ставку 16000 грн.
Плюс Бонус, одразу отримання на руки від 4000 до 14000 грн комісію + додаткові бонуси за допродаж.
"У нас ти зможеш рости кар'єрними сходами і стати особистим помічником директора", - йдеться у повідомленні.
Зручний графік (позмінний)3 робочих/3 вихідних 9:00−21:00.
Розташування: компанія знаходиться в 10 хвилинах біля метро Берестейська та в біля метро Політехнічний Інститут.
Комплектувальник на склад (Святошин) отримає від 25 000, + додатково понаднормові.
Очікування від кандидата:
- висока працездатність, виконавська дисципліна;
- хороші аналітичні і математичні здібності;
- досвід праці на складі — буде перевагою;
Вашими щоденними завданнями будуть:
- уважність, акуратність у деталях вивчення замовлень, знання асортименту,
- комплектування замовлення.
- здійснювати розвантажувальні та завантажувальні роботи;
- викладати товар на стелажі працювати з навантажувачами;
- формувати підбирати замовлення згідно накладної.
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