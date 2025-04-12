Пенсіонерам пропонують роботу в Києві з непоганою зарплатою та хорошими умовами праці.

В Україні постійно з'являються чимало варіантів для студентів та пенсіонерів, знайдеться також цікава робота в Києві, повідомляє Politeka.net.

Оголошення з'явились на сайті з пошуку вакансій.

Наприклад, є вакансія оператора call-центру, який отримує 20 000 – 30 000 грн.

У компанії обіцяють навчити студентів та пенсіонерів з 0, та платити ставку 16000 грн.

Плюс Бонус, одразу отримання на руки від 4000 до 14000 грн комісію + додаткові бонуси за допродаж.

"У нас ти зможеш рости кар'єрними сходами і стати особистим помічником директора", - йдеться у повідомленні.

Зручний графік (позмінний)3 робочих/3 вихідних 9:00−21:00.

Розташування: компанія знаходиться в 10 хвилинах біля метро Берестейська та в біля метро Політехнічний Інститут.

Комплектувальник на склад (Святошин) отримає від 25 000, + додатково понаднормові.

Очікування від кандидата:

висока працездатність, виконавська дисципліна;

хороші аналітичні і математичні здібності;

досвід праці на складі — буде перевагою;

Вашими щоденними завданнями будуть:

уважність, акуратність у деталях вивчення замовлень, знання асортименту,

комплектування замовлення.

здійснювати розвантажувальні та завантажувальні роботи;

викладати товар на стелажі працювати з навантажувачами;

формувати підбирати замовлення згідно накладної.

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