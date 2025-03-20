Військовозабов'язаним роз'яснили, які права мають військовослужбовці, коли їх торкнулась мобілізація в Україні.

На фронт, поки триває мобілізація в Україні, потрапляє чимало чоловіків без достатнього військового досвіду, це лише створює загрозу для їхнього життя та знижує ефективність виконання бойових завдань, повідомляє Politeka.net.

Юристи роз'яснили, що робити і які права мають військовослужбовці.

Обов’язкова підготовка. Згідно з чинним законодавством, кожен мобілізований має пройти військовий вишкіл перед відправленням на передову. Навчання включає фізичні тренування, тактичні навички та спеціалізовані заняття відповідно до майбутніх завдань.

Забезпечення спорядженням. Відповідно до наказу міністра оборони України № 232, кожен мобілізований отримує необхідні речі перед відправленням у зону бойових дій. До обов’язкових предметів належать військовий одяг, взуття, спорядження, контейнери для зберігання речей та інше необхідне обладнання.

Право на якісне навчання. Військовозобов’язані, які раніше не проходили службу, згідно з постановою КМУ № 560, повинні спершу пройти базову загальновійськовий вишкіл в спеціалізованих навчальних центрах.

Мобілізація в Україні - як діяти, якщо підготовка була неналежною:

Подати рапорт командуванню. Якщо мобілізований не пройшов необхідне навчання, він має право подати офіційний рапорт із вимогою направити його на підготовку.

Оскаржити рішення. У разі відмови командування прийняти рапорт можна звернутися до вищих інстанцій – оперативного командування або Генерального штабу.

Звернутися на гарячу лінію. Для фіксації порушень передбачені гарячі лінії, які допомагають зареєструвати скаргу та домогтися її розгляду.

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