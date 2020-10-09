Люди висловили свою думку

Реальні уподобання українців показують, що у новоявленого політика Андрія Пальчевського немає шансів перемогти на виборах мера Києва

Про це свідчать результати свіжого соцопитування, яке проводилося в Телеграм-каналі Kyiv Live. Автори опитування вирішили з'ясувати реальний рівень підтримки кандидатів у мери столиці.

"За кого б ви віддали свій голос на виборах мера Києва?" ,- йдеться в публікації.

В опитуванні взяли участь понад 5800 осіб. Результати показали, що лідером гонки став нинішній міський голова столиці Віталій Кличко, якого підтримують 49% респондентів. Слідом за ним йдуть Микола Томенко і Сергій Притула з 13% і 12% підтримки відповідно.

При цьому Пальчевський опинився лише на четвертому місці з великим відривом від трійки лідерів. Рівень його підтримки склав 7%. У той же час, такий же рівень підтримки набрав і Андрій Білецький, а це означає, що найближчим часом Пальчевський може опуститися в рейтингу ще нижче.

Далі в опитуванні йдуть Ірина Верещук (6%), Олександр Попов (4%) і Олексій Кучеренко (2%).

Додамо, що раніше повідомлялося, що українці зовсім не вірять політику Андрію Пальчевському і його політсилі "Перемозі Пальчевського" напередодні місцевих виборів.

Про це свідчать дані опитування, яке було проведено соціологічною групою "Рейтинг".

В опитуванні "Перемога Пальчевського" набрала всього 1,6% підтримки.

Нагадаємо, Пальчевський, який рветься в мери Києва, судився з дружиною через гроші і не платить аліменти: "прикинувся бідняком і...".

Як повідомляла Politeka, партії Андрія Пальчевського передрекли крах на місцевих виборах: дані рейтингу.

Також Politeka писала, що розпіарена партія Пальчевського втратила шанси пройти до місцевих рад: опубліковано рейтинг.