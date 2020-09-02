Столичний міський голова Віталій Кличко задля задоволення інтересів забудовників ладен поступитися інтересами київських дітлахів і саме дозволяє забудовувати місто ЖК без шкіл та дитячих садків

Про це у своєму блозі написав експерт у галузі містобудування, архітектор Віктор Глеба.

“На сьогодні в столиці України місті Києві набагато менше шкіл, ніж має бути за нормативами: 135 місць в школах на 1000 жителів мікрорайону, згідно ДБН В.2.2-3:2018 “Заклади освіти. Будинки і споруди”. При наповнюваності навчальної групи в загальноосвітніх школах у 30 учнів допускається площу класних приміщень, універсальних навчальних кабінетів та спеціалізованих кабінетів загальноосвітнього циклу приймати з розрахунку не менше 2 м кв., а лабораторій з природничих наук - 2,4 м кв. на 1 учня” - наголосив експерт.

Він пояснив, що, якщо виходити з вказаних нормативів, то наразі шкіл в столиці катастрофічно не вистачає.

“Скільки потрібно шкіл на 3,5 млн населення у Києві, якщо на 1 тисячу - 135 місць, а школа проектується на 180 (мінімально), на 360 (в середньому) і на 1400 місць (максимально)? Так, підрахувати складко. Але, за даними статистики, в Києві на сьогодні 535 шкіл (як і в 2008 році!) і 314 тис. місць в класах. А має бути на таку кількість населення - 472,5 тис. Тобто нам не вистачає 158,5 тис. місць у класах. Навіть якщо переводити у найбільші школи - потрібно було збудувати понад 100 шкіл! Сподіваюся, всім батькам тепер зрозуміло, чому 1 вересня вони повели дітей до переповнених класів, де замість 25-30 займаються 40-45 учнів. І так - з дитячими садками справи не кращі, а черги, яких нам обіцяли позбутися, навіть не дуже зменшуються”, - зазначив архітектор.

За його словами, до такої ситуації безпосередньо причетний мер столиці Віталій Кличко.

“Як таке могло статися? Справа в тому, что мер Віталій Кличко закриває очі на порушення забудовниками нормативних вимог та дозволяє забудовувати місто мурашниками ЖК без соціальної інфраструктури, зокрема шкіл та садочків. Ця проблема була і раніше, але за чинного міського голови набула дійсно циклопічних масштабів. Чому Кличко “не бачить” порушень теж зрозуміло - через “відкати”, які він має з кожної забудови. З будівництва шкіл та садочків нічого ж не навариш. Отак з благословення Кличка по всьому Києву як гриби після дощу зростають нові ЖК - часто проблемні, чи навіть просто незаконні. Проте школам та дитсадкам серед цієї хаотичної забудови місця не знаходиться. Бо мер заради інтересів своїх “друзів” забудовників ладний поступитися інтересами дітей”, - резюмував Віктор Глеба.