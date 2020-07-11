Громадський діяч Андрій Пальчевський спрогнозував, які результати можуть бути у представників від президентської партії «Слуга народу» на виборах в Києві

Як передає Politeka.net, таку заяву Пальчевський зробив в ефірі телеканалу «Україна 24». (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Ви знаєте мою точку зору, щодо партії так званої «Слуги народу», ще раз кажу, так званої. Я з усіма посперечаюся. У Києві «слуги народу» швидше за все не наберуть 5%. Вони не пройдуть, ви побачите. За винятком одного випадку, про який я вже говорив, якщо Володимир Зеленський дотисне, і вони посадять Петра Порошенка у в'язницю», - зазначив громадський діяч.

Пальчевський додав, що в іншому випадку обвал рейтингу президентської політсили буде нищівним.

«Якщо цього не станеться, падіння рейтингу воно… от зараз кажуть, катастрофа і так далі, і тому подібне… Ні. Воно буде ще швидше. Буде бац, і ніби не було», - зазначив він.

Також Пальчевський звернув увагу на той факт, що від президентської партії на вибори йде чотири людини, між якими буде внутрішня конкуренція.

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