У суботу, 4 липня, в Києві очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з прогнозу Українського гідрометцентру.

Згідно з даними, у столиці і у всій області очікуються гроза, град і сильний вітер.

Під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки, жовтий). 4-6 липня в Україні, крім західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у попередженні гідрометцентру.



Основні правила при сильних поривах вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні (наприклад, пошкодити чужі автомобілі, або впасти комусь на голову);

якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт, адже в разі;

постаратися максимально обмежити своє пересування по місту в негоду.

Раніше ми повідомляли, що в середу, 17 червня, у Києві пройшов сильний дощ з грозою. В результаті на вулицях міста утворилися потужні потопи, з-за чого вода просочилася в під'їзди і навіть квартири.

Зокрема, в будинку на Святошино з-за помилки комунальників вода затекла в квартири. За інформацією місцевих жителів, співробітники КП встановили пластикове «коліно» в металеву трубу зливостоку і перше нічим не закріпили. В результаті зливи "коліно" вискочило і вода полилася в будинок. Жителям довелося вичерпувати воду відрами.

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