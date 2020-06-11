Літо 2020, яке прийшло з календарними запізненнями до Києва, вже встиг відзначитися двома температурними рекордами.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 10 червня в столиці середньодобова температура повітря становила +26,3 °С, що на 0,3 °С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року або 135-річної давності.

Ніч на четвер у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче +20,6 °C Попереднє рекордне значення +20,2 °С було зафіксовано в минулому році.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 11 червня вдарить неприємним сюрпризом по ряду регіонів, дощі з грозами виявляться не найгіршим.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру, передає Politeka.

«11 червня у західних областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах і Прикарпатті місцями значні дощі; температура вночі 12-17 градусів, вдень 24-29 тепла, в Карпатах вночі 8-13 за Цельсієм, вдень 14-19 вище нуля», - йдеться в повідомленні.

Також синоптики стверджують, що невеликі опади пройдуть у Вінницькій області та на території анексованого Криму. На решті частини України буде хмарність без опадів.

«…вдень у Вінницькій Області і в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер переважно східний, 5-10 м/с; температура вночі 16-21 градус, вдень 30-35 тепла, на узбережжі Чорного моря 27-30 за Цельсієм», - підкреслюється в тексті повідомлення.

У Києві та області синоптики прогнозують 31-33 градуси спеки вдень і близько 20 вище нуля, у нічний час доби. Тому людям радять більше пити рідини, а на вулицю не виходити без головного убору.

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