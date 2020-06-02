Ресторатори влаштували масовий протест проти карантину в Києві

Як повідомляє Politeka.net, кадри акції та подробиці з'явилися в соціальних мережах.

Працівники закладів громадського харчування вийшли на вулиці столиці. Активісти зібралися під стінами Кабінету міністрів і зажадали, щоб ресторанам і кафе дозволили працювати не тільки на зовнішніх майданчиках, але і в приміщеннях. Учасники звернули увагу, що далеко не у всіх закладах є літні тераси.

Активісти прийшли в фірмовому одязі і з символами своїх ресторанів. Вони почали гриміти посудом і підняли плакати з написами: "Ми безпечніше, ніж метро і маршрутки", "Нас мільйони, дайте працювати", "Всі хочуть бути Велюр" та іншими. Ресторатори стверджують, що зможуть забезпечити безпеку в залах своїх закладів.

Раніше, 29 травня, українці зібралися на протест біля будівлі Офісу президента Зеленського, щоб висловити своє невдоволення міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Активісти звинуватили останнього у закупівлі захисних костюмів для медиків за завищеними цінами.



Активісти підійшли до організації креативно - встановили ді-джейський пульт, за яким стояв чоловік у масці, що зображає особа Степанова. При цьому на всю округу грала музика.

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