Журналіст Андрій Пальчевський привітав Київ з Днем міста та розповів про те, що чекає на українську столицю

В 2020 році Київ відзначає свій 1538-й день народження. З цієї нагоди киянин Пальчевський записав відео, присвячене своєму рідному місту, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах журналіст поділився зворушливими спогадами, які пов'язують його зі столицею. Він підкреслив, що Київ – це місто, в якому він народився, виріс, пішов у школу, натерпівся, за яке він грав, коли займався спортом.

Журналіст підкреслив, що українську столицю чекають великі зміни.

«Зараз Київ на порозі великих змін. Він став місцем, в якому почуваються однаково впевнено Схід і Захід, вихідці з Донбасу і зі Львова. Місто, яке стало центром нашої країни. І ось ця рівновіддаленість це якесь особливе почуття поваги у киян. У нас свій патріотизм – загальноукраїнський. І своя любов і до міста, і до всієї нашої землі. З чим я вас і вітаю», - підсумував свою розповідь Пальчевський.

До цього ми писали, що журналіст розповів, як уряд повинен був допомогти українцям на час карантину.

Він розкритикував українську владу за те, що замість ПЛР-тестів для виявлення небезпечного китайського вірусу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пропонує проводити інші тести просто тому, що вони у нас є.

Пальчевський також підкреслив, що влада поки що так і не зробили правильних висновків про те, як керувати державою в умовах пандемії.

Вирус уйдет ,а Киев всегдв в нас! с днем К! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 31. Mai 2020

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського, пояснивши, що потрібно українцям: «Перший посил президента буде восени».

Як повідомляла Politeka, справу Порошенка зам'яли, Пальчевський розкрив скандальні подробиці.

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні.