В 2020 році День Києва опинився під загрозою зриву через карантин

Як повідомляє Politeka.net, про це пише видання "В Місті" за словами голови Департаменту культури КМДА Діни Попової.

Директор відомства стверджує, що ще 11 березня чиновники провели конкурс на кращий художній проект, приурочений до Дня міста. У ньому переміг Radio Day free open air.

Згідно з умовами конкурсу, влади фінансують проект з державного бюджету. Але все зіпсував карантин, під час якого заборонені будь-які масові заходи. У КМДА відзначають, що рішення будуть приймати вже після зняття обмежень.

Кабінет міністрів продовжив карантин через китайського вірусу до 22 травня. Але вже з 11 травня почнеться часткове ослаблення. У 2020 році День Києва припадає на 31 травня. Чи зможуть кияни його відсвяткувати - велике питання, все залежить від того, як буде розвиватися епідеміологічна ситуація, адже карантин можуть у будь-який момент продовжити.

Раніше повідомлялося, що ослаблення карантину не торкнуться областей, які лідирують за кількістю хворих. на доопрацювання постанови про ослаблення карантину Кабмін витратить ще два дні.

Вже з 11 травня в Україні можуть відкрити парки і зони відпочинку, спеціалізовані магазини, перукарні, салони краси, магазини одягу та взуття, продаж на винос, сервыси з ремонту техніки, контори адвокатів, аудиторів і нотаріусів.

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