В 2020 году День Киева оказался под угрозой срыва из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, об этом пишет издание "В Городе" по словам главы Департамента культуры КГГА Дины Поповой.

Директор ведомства утверждает, что еще 11 марта чиновники провели конкурс на лучший художественный проект, приуроченный ко Дню города. В нем победил Radio Day free open air.

Согласно условиям конкурса, власти финансируют проект из государственного бюджета. Но все испортил карантин, во время которого запрещены любые массовые мероприятия. В КГГА отмечают, что решение будут принимать уже после снятия ограничений.

Кабинет министров продлил карантин из-за китайского вируса до 22 мая. Но уже с 11 мая начнется частичное ослабление. В 2020 году День Киева приходится на 31 мая. Смогут ли киевляне его отпраздновать - большой вопрос, все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, ведь карантин могут в любой момент продлить.

Ранее сообщалось, что ослабление карантина не коснутся областей, которые лидируют по количеству заболевших. на доработку постановления об ослаблении карантина Кабмин потратит еще два дня.

Уже с 11 мая в Украине могут открыть парки и зоны отдыха, специализированные магазины, парикмахерские, салоны красоты, магазины одежды и обуви, продажу на вынос, сервыси по ремонту техники, конторы адвокатов, аудиторов и нотариусов.

Напомним, скандал вокруг отмены карантина в Украине набирает обороты, медики взбунтовались: "Количество больных резко...".

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