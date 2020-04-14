У Києві посилять контроль поліції на блокпостах при в'їзді в місто

Так, з четверга, 16 квітня, в Києві буде посилено контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах в місто. Про це розповіли в мерії міста на брифінгу. Зокрема, Кличко зауважив, що на всіх в'їздах поліцейських зобов'яжуть перевіряти температуру.

«З четверга, 16 квітня, в наступний понеділок ми підсилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах в Київ», – заявив він під час брифінгу.

Обіцяють перевіряти температуру всіх, хто буде слідувати в столицю.

Відзначимо, що мова йде про всіх видах транспорту, які перевозять більше 3 осіб, включаючи водія.

Нагадаємо, що в Києві знову зросла кількість хворих. За одну добу додалися десятки заражених «уханьским» вірусом. Загальна кількість хворих досягла 551. Це на 56 чоловік більше, ніж було вчора. Про це повідомили в МОЗ.

Так, в Україні місто Київ продовжує займати перше місце за кількістю заражених. Всього в країні зареєстровано 3 372 хворих. Зростання за добу склав 270 випадків.

У Київській області виявлено всього 224 випадки захворювання.

Також ми писали, що органи місцевого самоврядування зловживали постановою МОЗ. Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, вже сьогодні, 14 квітня, постанова МОЗ про роботу ринків буде визнано таким, що втратив чинність.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

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