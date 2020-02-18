Неподалік від Києва у місті Біла Церква та прилеглих районах почалися масштабні антитерористичні навчання, які триватимуть до 21 лютого

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Київській області у вівторок, 18 лютого.

Учасниками навчань стали підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил та органів державної влади. За даними СБУ, в деяких районах населених пунктів українці будуть спостерігати зосередження спецнази і військових.

"Звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Нацполиции звернулися до мешканців Київської області із закликом не панікувати і з розумінням ставиться до можливих незручностей.

"Звертаємо Вашу увагу на необхідність завчасного планування своїх маршрутів, враховуючи обмеження", - нагадали українцям.

Нагадаємо, як повідомляв штаб ООС, сьогодні, 18 лютого, вранці озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. Позиції українських захисників не втрачені, зазначили в ООС.

Пізніше відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.

"У нас було засідання РНБО. На порядку денному були й інші питання, але ми почали з провокації, яка відбулася сьогодні вранці на контактної лінії. У нас потужна армія. Провокації бувають, але армія сильно відповіла. Ситуація постійно контролюється нашою армією, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс – тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів – курс до того, що ми йдемо, впевнено наближаємося до припинення війни і миру", - заявив брифінгу після засідання президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, представництво України в ЄС закликав партнерів до рішучої реакції з-за нового нападу РФ на Донбасі.

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