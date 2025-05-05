7 мая 2025 года в Национальном музее Тараса Шевченко начнет работу выставка живописи украинской художницы Ангелины Гафинец «Пространство натюрморта», в которую вошло около 30 полотен, сообщает Politeka.

«Работы созданы в направлении, которое сочетает классический натюрморт и абстрактную живопись. Профессиональное ощущение цвета, цветовой палитры в сочетании с упрощенными, но очень мощными структурными решениями на грани конструктивизма прошлого века дают каждой отдельной картине дополнительное и главное впечатление – ощущение и видение пространства» - отметил инициатор создания Музея Авангарда Юрий Комельков.

Кандидат искусствоведения Владимир Петрашик рассказал, что в современной Закарпатской школе живописи Гафинец впервые подошла к натюрморту в новой колористически-плоскостной, художественно-образной системе, где сам цвет является материальным, сильным, плотным, который формирует безупречную композицию и, направляясь в глубину, выстраивает планы. В своих работах автор, подчеркнул он, демонстрирует преемственность традиций, заложенных предшественниками, однако утверждает их в пространстве настоящего, создавая новые формы.

«Закарпатская школа живописи занимает уникальное место на культурной карте Украины и эту традицию закладывало не одно поколение художников. Из новых лиц привлекает внимание Ангелина Гафинец – художница, чьи поиски в работе с цветом не только усилили традиционную для школы экспрессивность и эмоциональность, но и позволили осовременить традиционные мотивы, придав им понятный современному зрителю формат» - подчеркнул генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус.

Открытие выставки состоится в 18:00 7 мая и продлится она до 1 июня.

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