Помощь для ВПЛ в Киеве все еще могут получить люди, которые в ней нуждаются.

Помощь для ВПЛ в Киеве все еще продолжается и для ее получения необходимо обратиться по соответстующему адресу, сообщает Politeka.

В частности, с 29 января 2025 года переселенцы, арендующие жилье в столице, могут получать субсидии на аренду. Право на субсидию имеют семьи, тратящие более 20% совокупных доходов на аренду жилья. Размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая уровень дохода и количество членов семьи. Для оформления субсидии необходимо подать договор найма и соответствующее заявление в органы социальной защиты.

Кроме того, с 1 марта 2025 года автоматически продлена денежная помощь для ВПЛ, которые уже являются получателями. Сумма выплат осталась неизменной: 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для остальных. Однако некоторые категории могут потерять право на получение, в частности те, кто выехал за границу более чем на 30 дней или чей доход превышает 9444 гривны на каждого члена семьи.

Стоит отметить, что в апреле 2023 года Киевская городская государственная администрация прекратила прием новых заявок на продуктовые наборы для переселенцев. Программа действовала до 10 апреля 2023 г., обеспечив продуктовыми наборами более 100 тысяч переселенцев. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что программа выполнила свои обязательства перед государством и обратившимися за поддержкой.

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