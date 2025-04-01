Курс валют в апреле будет колебаться и это нормальный процесс, зависящий от спроса и предложения.

Курс валют в апреле будет сдерживаться инфляцией, а повышение учетной ставки не будет давать существенный эффект, кроме как увеличит доходы банков за счет бюджета, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил экономический эксперт Даниил Монин.

Он объяснил, что все зависит исключительно от политики Национального банка. Если уровень инфляции достигнет 14% в годовом исчислении, НБУ, вероятно, продолжит удерживать гривну. Если же инфляция пойдет на убыль, возможна постепенная управляемая девальвация. Но пока более вероятен первый вариант.

Доктор экономических наук Алексей Плотников отмечает, что в 2025 году доллар остается в пределах прогнозируемой тенденции. Он напоминает, что государственный бюджет был рассчитан исходя из прогнозируемого на уровне 45 грн за доллар и вполне возможно, что до конца года эта отметка станет реальностью.

По словам Плотникова, курс валют в апреле будет колебаться и это нормальный процесс, зависящий от спроса и предложения. Пока спрос остается относительно низким, поскольку импортные операции и закупки значительно сокращены.

Также эксперт отмечает, что своевременное поступление западной финансовой помощи способствует наполнению резервов НБУ. Центральный банк в свою очередь продает валюту на рынке, что помогает сглаживать колебания и поддерживать стабильность финансовой системы.

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